شكرا لقرائتكم المصري ينهى اجراءات السفر للمغرب لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى الجهاز الادارى للنادى المصرى البورسعيدى إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للمغرب ، وحدد الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى ، صباح الاثنين المقبل، موعداً لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد 8 مارس المقبل، حيث يسافر الفريق ثانى أيام مباراة الذهاب مباشرة، حيث يجرى اللاعبون تدريبات استشفائية هناك، ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو متراً.

ويغادر اليوم، محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى للمغرب لإنهاء ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب.

ويعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى الخاص بمباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد السويس الجديد فى حضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشرة، واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

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وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

بعيداً عما سبق، أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للانتظام فى المعسكر المغلق الذى بدأ عصر أمس الجمعة، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى وضمت قائمة المصرى 22 لاعبًا هم:أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن على، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، محمود وادى، أوستين أموتو.

خرج بهاء مجدى لاعب المصرى البورسعيدي، من حسابات مدربه طارق العشرى فى مواجهة نهضة بركان المغربى بعد فشل محاولات تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة بجانب الحارس أحمد مسعود الذى يغيب أيضا للإصابة.