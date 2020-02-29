تعرف على موعد مباراة الإياب بين الزمالك والترجي

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الترجي



باشر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم،السبت، استعدادا لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره الترجي التونسي، بعد أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة أمس.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والترجي



ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة،بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

الزمالك ضد الترجي



كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين الأساسين الذين خاضوا مباراة الترجي أمس راحة سلبية من التدريبات اليوم،السبت، حتى لا يتعرضوا للإجهاد قبل مواجهة الحسم في تونس ومنحهم للاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام بطل تونس.

الزمالك ضد الترجي



وكرر الزمالك فوزه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الجمعة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق وأن فاز بطل مصر على بطل تونس بنفس النتيجة في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير في اللقاء الذي أقيم بينهما في قطر.

الزمالك ضد الترجي



وأعرب كارتيرون عن سعادته بتكرار الفوز على الترجي، مؤكداً في المؤتمر الصحفى أمس أن المباراة كانت صعبة في ظل رغبة بطل تونس على الثأر بسبب الخسارة الماضية في السوبر الإفريقي

وأضاف المدير الفني للزمالك:"قطعنا نصف المشوار فقط، وعلينا أن نقدم مباراة تاريخية في رادس للتأهل، خصوصا أن النسخة الحالية من دوري الابطال مستواها عالى وعلينا اقصاء البطل للتتويج وسنبدأ التحضير بدون راحة لمواجهته لأنها مباراة ليست سهلة".

وتابع: "اللاعبون خرجوا عن التركيز بسبب تأجيل القمة وهو ما ظهر في بداية المباراة وسنذهب إلى هناك بافضلية النتيجة والهدف الثالث سيسهل المهمة إلى حد ما".



كارتيرون

الزمالك ضد الترجي



وعقد كارتيرون جلسة مع يوسف أوباما لاعب الفريق، على هامش التدريبات اليوم فى حضور الجهاز الطبى للاطمئنان على إصابته بالركبة التي أبعدته عن مباراة الترجي.

الزمالك ضد الترجي



وحرص سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك على قيادة المران ببعض الجمل الفنية لينفذها اللاعبين في المران، وركز الجهاز الفني على العناصر الأساسية وعلى رأسهم محمود عبد الرازق"شيكابالا" وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي وعمر السعيد لتجهيزهم للمباريات المقبلة بالشكل الأمثل تحسبا لحاجة الفريق لجهودهم.

الترجي ضد الزمالك Advertisements

فى المقابل، قدم نادي الترجي التونسي، تظلم رسمي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق في مباراة الزمالك.

وبرر نادي الترجي تظلمه بأن بن رمضان كان بعيدا عن الحكم المغربي رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد ، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط في الكاف تظلم الترجي لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه.