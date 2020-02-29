شكرا لقرائتكم فايلر: لم يتم تقديري فى أندرلخت .. ولقب دورى أبطال أفريقيا هدفى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للنادى الأهلى، أن ما يقدمه مع المارد الأحمر يعد ردا كبيرا على المسئولين الذين انتقدوا مشواره مع نادى أندرلخت البلجيكى في وقت سابق، موضحا أنهم لم يمنحوه التقدير الذى يستحقه.

قال فايلر في حواره لصحيفة "La Derniere Heure" البلجيكية، أن الأهلى نجح في تقديم أداء جيد في المباريات الماضية، مشددا على أن الفريق لم يحسم لقب الدوري حتى الآن.

وأضاف فايلر، أنه توجد حالة من الرضا التام تجاه الفترة التي قضاها مع الأهلى حتى الآن، موضحا أنه من الضرورى أن يستمر العمل بنفس الإصرار من أجل التتويج بالألقاب في نهاية الموسم الجارى.

وعن خسارة الأهلى لقب كأس السوبر المصرى أمام الغريم التقليدي الزمالك، علق فايلر أن سقوط المارد الأحمر بركلات الترجيح تعد طريقة مثيرة، موضحا أن الفريق لعب مباراة جيدة وكان يجب عليه هز شباك منافسه لكنه فشل في ذلك.

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وأوضح المدرب السويسرى، أنه لا يريد الحديث عن الفوز بلقب الدوري خاصة أن الفريق لم يخض نصف مبارياته حتى الآن، مشيرا إلى أنه توجد العديد من البطولات التي يستعد لها الأهلى أهمها مواجهة صن دوانز في ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا حيث يسعى فايلر بحسب قوله لإعادة الفريق لمنصة التتويج بعد مرور 7 سنوات دون حصده للقب القارى وهى مهمة ليست سهلة.

واحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلى المتصدر بـ 12 نقطة، بينما تصدر صن داونز المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، ليحجز الفريقان مقعديهما فى الدور ربع النهائي.

ويسعى الأهلى بقيادة المدرب السويسرى رينيه فايلر إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة الذهاب الليلة، متسلحًا بالأرض والجمهور، تُسهل من مهمته فى لقاء العودة يوم السبت المقبل بجنوب أفريقيا، من أجل مواصلة المشوار نحو الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، مروان محسن، جونيور أجاى، وحسين الشحات.