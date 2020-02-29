شكرا لقرائتكم سعد بن مشرف: لا توجد مجاملة في كأس السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح سعد بن مشرف، مالك ومدرب خيل، أن الخيل المشاركة في كأس السعودية استحقت ذلك عبر الفوز بالبطولات وتحقيق مراكز عليا.
وقال سعد في مقابلة مع "العربية": لأول مرة تقام جوائز 4 أشواط تحدٍّ للخيالة العالميين للجنسين، ويوم السبت سيكون حدثا تاريخيا لم يسبق أن حدث في تاريخ البطولات.
وأضاف بن مشرف قائلا: الخيل السعودية المشاركة في البطولة من الأفضل في العالم، والخيل الأوروبية المشاركة أيضا، ونتمنى أن يحالف الحظ الخيّال عبدالله العوفي.
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