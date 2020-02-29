شكرا لقرائتكم الإمارات تستضيف اجتماع الاتحاد الآسيوي الطارئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستضيف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاجتماع الطارئ للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك يوم السبت في السابع من مارس المقبل بحضور وفد من الاتحاد القاري وممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقة غرب آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن يوم الخميس عبر بيان رسمي عقد اجتماعات طارئة لممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا لمناقشة الأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة والتي أدت إلى تأجيل عدد كبير من مباريات الجولة المقبلة ضمن دوري أبطال آسيا 2020 ومباراتي ذهاب وإياب الملحق النهائي من التصفيات الأولمبية للسيدات التي تجمع بين كوريا الجنوبية والصين.

ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي للعبة على تقييم التأثيرات على مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والمقررة في شهر مارس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ضمان أمن وسلامة جميع اللاعبين والمسؤولين والجماهير.