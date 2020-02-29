"أوقف المؤتمر وأخرج هاتفه والتقط صور للصحفيين".. مدرب بيرنلي يثبت تواجده في مؤتمر صحفي "بسبب زن زوجته"

"عذرًا، سألتقط صورة لكم.. زوجتي تتصل بي بصورة متكررة، وتسألني لماذا لا أرد عليها أو على رسائلها".. بهذه الكلمات فاجأ شون دايش مدرب فريق بيرلني الإنجليزي، بالتقاط صورة بهاتفه للصحفيين الذين حضروا مؤتمر مباراة فريقه مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي لقطة طريفة قام شون دايش مدرب فريق بيرلني الإنجليزي، بالتقاط صورة بهاتفه للصحفيين الذين حضروا مؤتمر مباراة فريقه مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان دايش قد حضر المؤتمر الذي يسبق عادة أي لقاء يجمع فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيحل بيرنلي غدا السبت، ضيفا على نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لدايش، والذي كان يتلقى فيه اتصالات متكررة من زوجته.

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وفاجأ دايش الصحفيين بإيقاف المؤتمر وإخراج هاتفه، والتقاط صور للصحفيين، وفقا لوكالة "سبونتيك" الروسية.



وقال المدير الفني لفريق بيرنلي: "معذرة، سألتقط صورة لكم، زوجتي تتصل بي بصورة متكررة، وتسألني لماذا لا أرد عليها أو على رسائلها".

وتابع ضاحكا: "سأخبرها أن هذا هو السبب".



ويحتل بيرنلي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 37 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز التاسع.