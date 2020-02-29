جماهير الأهلي تطالب بالثأر من صن داونز

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر إلى استعادة اللقب الإفريقي والذي غاب عن بطولات الفريق الأحمر منذ عام 2013.

وقامت جماهير الفريق الأحمر بدشن هاشتاج #أفريقيا_يا_أهلي عبر منصات السوشيال ميديا؛ حيث طالب الجميع من خلالها إلى الثأر من فريق صن داونز بعد الهزيمة في الموسم الماضي بخماسية، كما طالبوا اللاعبين باللعب بروح قتالية والفوز باللقاء.

وهناك العديد من المشجعين الذين طالبوا بتذكر الأمجاد واللعب بروح قتالية، مشيرين إلى وقوف الجميع بجوارهم في يوم المباراة، منتظرين التتويج بالبطولة ورجوع هيبة الفريق الإفريقية ورد الكرامة بعد هزيمة العام المنقضي.