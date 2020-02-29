التشكيل المتوقع للنادي الأهلي لمواجهة صن داونز

يخوض النادي الأهلي لقاء جديد أمام صن داونز الجنوب إفريقي الليلة في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

وكشف المدير الفني للمارد الأحمر “رينيه فايلر” عن تشيكل فريقه في لقاء الليلة، وذلك وفقا لتدريبات الفريق الأخيرة، وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد هاني وياسر إبراهيم.

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خط الوسط: عمرو السولية، وليد سليمان، آليو ديانج، محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي.

مروان محسن في الهجوم.

ومن المقرر أن يشهد لقاء الليلة حضور 30 ألف مشجع من محبي وأنصار النادي الأهلي ومجلس إدارة الفريق لمساندته في مواجهة الليلة.