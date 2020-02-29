مجلس الخطيب يستقر على حضور مباراة الأهلي وصن داونز بستاد القاهرة

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على مؤازرة الفريق في لقاء صن داونز بذهاب دور الثمانية ببطولة دوري ابطال إفريقيا، تلك المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة في تمام السادسة من مساء اليوم السبت.

ويسعى مجلس الإدارة إلى مساندة الفريق لتحقيق الفوز باللقاء؛ حيث يسهل الفوز بلقاء الليلة من مهمة الفريق الأحمر في مباراة الإياب المقرر لها في السابع من شهر مارس المقبل، والتي ستقام بجنوب إفريقيا.

وكان المدير الفني للفريق قد كشف عن قائمة مباراة الجنوب إفريقي وجاءت على النحو التالي: “علي لطفي، محمد الشناوي، رامي ربيعة، مصطفي شوبير، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود متولي، وليد سليمان، آليو ديانج، مروان محسن، حسين الشحات، جونيور أجايي، محمد هاني، محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، أحمد فتحي، أحمد الشيخ، جيرالدو، وأليو بادجي”.