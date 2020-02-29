مرتضي منصور يعلن شطب عضوية عمرو الجنايني من نادي الزمالك

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك “مرتضي منصور” معلنا شطب عضوية رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة “عمرو الجنايني” من الفارس الأبيض.

ومن جانب أخر، صرح مرتضي منصور مبررا انسحابة من لقاء القمة التي كان من المفترض إقامتها يوم الإثنين الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري العام، بأنه كان يسعى إلى حصول اللاعبين على راحة والمحافظة عليهم من الإجهاد، مؤكدا أن ذلك ظاهر في مباراة الترجي وإحراز الفريق هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر وزمن اللقاء.

وقام منصور بتوجيه الشكر لجماهير الفارس الأبيض التي تقوم بمساندته وتقديم الدعم لهم، وخاصة الدعم والمساندة الكبيرة التي قدمتها الجماهير للفريق في لقاء الترجي التونسي.