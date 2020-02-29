الزمالك يستعيد جهود أوباما أمام الترجي التونسي

يعود اللاعب يوسف أوباما إلى الملاعب من جديد والمشاركة في لقاء الترجي التونسي المرتقب المقرر له في السادس من شهر مارس القادم، والذي يستضيفه ستاد رادس ضمن إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان اللاعب قد غاب عن مباراة الذهاب، تلك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي؛ حيث يعاني اللاعب من التهابات في الركبة، مما جعل الفرنسي كارتيرون إلى إراحة اللاعب ومشاركته في لقاء الإياب، وذلك بعدما شارك بين صفوف الفريق الأبيض في 23 مواجهة بالعديد من البطولات خلال الموسم الحالي.

واستقر رئيس مجلس إدارة الفريق “مرتضي منصور” على سفر الفريق إلى تونس بطائرة خاصة، خشية على الفريق من التعب والإجهاد ولتقديم مستوي جيد في لقاء العودة.