مدرب المصري يحذر لاعبيه من نهضة بركان المغربي

قام المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي بعقد جلسة مع لاعبيه؛ حيث شهد الاجتماع حديث العشري عن موهبة فريق نهضة بركان المغربي وضرورة حسم اللقاء والفوز به وتحذيرات متعددة من خطورة اللاعب حمدي لشعير.

ويخوض الفريق المصري البورسعيدي لقاء نهضة بركان المغربي غدا الأحد، ويستضيف اللقاء ستاد السويس الجديد وينطلق في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في ظل حضور نحو ألف مشجع.

ومن المفترض أن يستعيد الفريق المغربي خدمات حارس المرمي زهير لعروبي والعربي الناجي، بعد غيابهما عن الملاعب ومباريات الفريق الأخيرة للإصابة، كما يسعى العشري إلى غلق المساحات أمام نظيره واستغلال الهجمات المرتدة والإعتماد على العرضيات لإحراز هدف سريع بداية المباراة.