المصري يرصد مكافآت ضخمة للفوز على نهضة بركان بالكونفيدرالية

استقر رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي “سمير حلبية” على رصد مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق في حال الفوز بلقاء نهضة بركان المغربي والإطاحة بالفريق خارج الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الفريق البورسعيدي قد قام بصرف مكافآت مالية للاعبين بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهم بعد الفوز بمباراتي سموحة وطلائع الجيش ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق البورسعيدي بذلك إلى تحفيز اللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان المغربي لحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي بالبطولة.

وتقام مباراة المصري ونهضة بركان يوم الأحد المقبل، ويستضيفها ستاد السلام الجديد في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب دور الـ8 بالكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب في المغرب في الثامن من شهر مارس القادم.