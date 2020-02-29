الإنتاج الحربي يستعد لمواجهة نادي مصر بودية زهرة الجنوب

كشف المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي مشيرا إلى خوض الفريق لقاء ودي أمام فريق أسوان يوم الخميس المقبل، والذي يستضيفه ستاد السلام في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة نادي مصر، على أن يخوض لقاء الإسماعيلي يوم الإثنين القادم ومن ثم مواجهة الدخلية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مباريات الدور الثاني ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض فريق الإنتاج مواجهة نادي مصر في الثاني عشر من شهر مارس القادم، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق الإنتاج في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.