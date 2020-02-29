الارشيف / اخبار الرياضه

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الجونة بالدوري العام

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

يستعد النادي الإسماعيلي والجهاز الفني لخوض لقاء الجونة المرتقب المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل التاسع من شهر مارس المقبل، والذي يستضيفه ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الممتاز.

ويدهل الدراويش معسكرا مغلقا يوم السبت المقبل الموافق 7 ن شهر مارس، على أن يخوض الفريق تدريباته يومي السبت والأحد، ومن ثم خوض لقاء الإنتاج الحربي الودي يوم الإثنين، والذي يستضيفه ستاد السلام، وبعدها يحصل اللاعبون على راحة سلبية يوم الثلاثاء ومن ثم يواصل الفريق استعداداته وتدريباته أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وكان الدراويش قد حقق الفوز على فريق اسوان في اللقاء الودي، الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي؛ حيث انتهت المباراة بفوز الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد للأخير.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا