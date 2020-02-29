تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 29/2/2020 بدوري أبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والذي يستضيفه ستاد القاهرة اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري 2020.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في حضور نحو 30 ألف مشجع بعد الحصول على موافقة قوات الأمن على مطلب مجلس المارد الأحمر لزيادة عدد المشجعين من 10 ألاف إلى ثلاين ألف مشجع، لمساندة الفريق الأحمر في المباراة المرتقبة والتي يسعى خلالها المارد الأحمر إلى الثأر من صن داونز بعد الهزيمة التي تلقاها على يده الموسم الماضي.

وتقام مباراة الليلة في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة.