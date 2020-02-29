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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 29 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الزمالك يتظلم على عقوبات القمة والسوبر فى الجبلاية لرفع الشكوى للفيفا، المنتخب الأولمبى يواجه كرواتيا والأرجنتين رسمياً 26 و29 مارس.

الزمالك يتظلم على عقوبات القمة والسوبر في الجبلاية لرفع الشكوى للفيفا

تقدم مسئولى نادي الزمالك، بتظلم إلى اتحاد الكرة بشأن عقوبات التى صدرت من لجنة الانضباط بالاتحاد تجاه لاعبى الأبيض، فى مباراة السوبر المحلى التى جمعت الفريق بالأهلى، والتى انتهت بتتويج أبناء ميت عقبة باللقب بعد فوزه على الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3 .

المنتخب الاوليمبي يواجه كرواتيا و الأرجنتين رسمياً 26 و 29 مارس

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على خوض وديتين في شهر مارس المقبل بشكل نهائي في المعسكر المقرر إقامته بدبي ،أمام كرواتيا يوم 26 مارس ثم الأرجنتين يوم 29 من نفس الشهر في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 المقرر لها يوليو المقبل.

كارتيرون يكافئ أساسيى الزمالك فى ثلاثية الترجى بـ"راحة" قبل رحلة رادس

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، راحة من المران اليوم، السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس لخوض مباراة العودة.

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الزمالك يستعيد "أوباما" فى موقعة رادس أمام الترجى

يستعيد الزمالك جهود يوسف أوباما، صانع الألعاب الأبيض، فى المباراة المقبلة للفريق أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها يوم 6 من مارس المقبل، على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن قائمة أبناء ميت عقبة، فى مباراة الذهاب التى أقيمت مساء أمس الجمعة .

الاستقالة الجماعية تهدد بمنع مجلس الجبلاية السابق من الإنتخابات الجديدة

تسود حالة من الغموض حول بند عدم أحقية اي عضو باتحاد الكرة تقدم بالاستقالة من منصبه من خوض الانتخابات المقبلة للجبلاية ، حيث يتواجد هذا البند في اللائحة القديمة ولم يتحدد موقفه النهائي في اللائحة الجديدة التي يتم اعدادها .

المصرى يرصد مكافأة ضخمة للاعبين للإطاحة بنهضة بركان من الكونفدرالية

رصد مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، بالتشاور مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى وطارق العشرى المدير الفنى للفريق، مكافأة ضخمة للاعبين شريطة الإطاحة بنهضة بركان المغربى خارج الكونفدرالية وحصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائى للبطولة، وصرف مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق، وهى مكافأة الفوز على سموحة وطلائع الجيش بالدورى، وذلك قبل ساعات من مواجهة نهضة بركان المغربى.

مجلس الخطيب يؤازر الأهلي أمام صن داونز باستاد القاهرة الليلة

قرر مجلس إدارة النادى الاهلي بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث قرر المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.