سوبر كورة .. تعرف على وعد كارتيرون لـ مصطفى فتحى بعد استبعاده من ثلاثية الترجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد مصطفى فتحى عن حسابات المُشاركة في الفترة الأخيرة بالزمالك، إلا إن كارتيرون أكد للاعب إن جميع اللاعبين ضمن دائرة اهتماماته وحساباته خاصة أن الفريق يشارك بمجموعة مختلفة من البطولات لذا يبحث المدرب الفرنسي عن تحفيزه ليكون جاهزاً في المرحلة القادمة وذلك خاصة إن الفريق في حاجة إلى جهود جميع اللاعبين خاصة مع اقتراب انطلاق الدور الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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واستبعد كارتيرون، مصطفى فتحى، مؤخراً، من قائمة الفريق فى مواجهة الترجى التونسى، التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى.

كما لم يشارك مصطفى فتحى فى السوبر المحلى الذى سبق تلك المباراة والذى شهد فوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبى حيث اكتفى بإجراء إحماء مع البدلاء وتحدث مع شيكابالا قائد الفريق إنه خارج حسابات كارتيرون إلا إن شيكابالا أكد له إن فرصته قادمة مرة أخرى وعليه الاجتهاد والعمل فى التدريبات حتى يستعيد مكانه فى التركيبة الأساسية للأبيض وهو ما تفهمه مصطفى فتحى ببذل مجهود أكبر من خلال تدريبات الفريق.

ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس، يوم الثلاثاء المقبل، على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة العودة مع الترجى التى ستقام يوم الجمعة القادمة على ملعب رادس، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا.

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ويخوض الزمالك مجموعة من المواجهات المتتالية فى شهر مارس المقبل والتى تأتى كالتالى:

الزمالك ضد الترجى، يوم 6 مارس، على ملعب رادس، إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، يوم 12 مارس، على ملعب المكس، الأسبوع 18 من الدوري المصري.

الزمالك ضد المصري، يوم 15 مارس، على ملعب المكس، مؤجلات الجولة 14 من الدوري المصري.

الزمالك أمام مصر المقاصة، يوم 19 مارس، على ستاد القاهرة، الأسبوع 19 من الدوري المصري.

الزمالك أمام نادى مصر الزمالك، يوم 22 مارس، على ملعب الكلية الحربية، الأسبوع 20 من الدوري المصري.