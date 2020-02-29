شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد العضلة الخلفية سبب غياب فخر الدين بن يوسف عن تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، إراحة مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف بسبب معاناته من إجهاد فى العضلة الخلفية، ويرغب الجهاز الفنى فى منحه فرصة للتعافى والاستشفاء قبل انطلاق المباريات الرسمية للدراويش، سواء على الصعيد المحلى أو العربى.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى قبل ارتداء قميص الدراويش، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

وحقق الإسماعيلى فوزا على فريق أسوان بثلاثة مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما أمس الجمعة، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

ويلتقى الدراويش منافسه الجونة على ملعب الإسماعيلية يوم 9 مارس المقبل فى إطار الأسبوع الــ18 للمسابقة.

أهدف المباراة سجلها كل من أحمد مدبولى هدف “ركلة جزاء” ومحمد حمدى زكى هدفين، بينما سجل إبراهيم جلال هدف أسوان.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كلا من

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حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. مصطفى فارس، ابراهيم ابو اليزيد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم

خط الوسط .. همام طارق، محمد بيومى، محمود دونجا، محمد الشامى

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم – باتريك كادو

وشارك من على مقاعد البدلاء ..محمود عبد المنصف – باهر المحمدى – أحمد مدبولى – محمد صادق – حمدى زكى – محمد الضرف – محمد مخلوف – مدحت فقوسة – محمد كماتشو – محمد نصر – شيلونجو – حازم مرسى.