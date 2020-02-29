شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جماهير الأهلي على استاد القاهرة قبل ساعات من مباراة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير النادى الأهلي التوافد على استاد القاهرة الدولى لدعم ومؤازرة الفريق فى مباراته المرتقبة والتى تجمعه فى السادسة مساءً مع صن داونز الجنوب أفريقى، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلى مواجهة الليلة، وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة، بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمنى مسئولو الأهلى النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق فى مواجهة الإياب، خاصة أن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2013، واستبعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، رمضان صبحى لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة أن اللاعب لايزال بحاجة لأسبوع إضافى قبل العودة من جديد للمشاركة فى مباريات فريقه، فى الوقت الذى يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة فى صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية ووليد سليمان.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلى بمعنويات مرتفعة، حيث وصل الفريق للقاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلى الصعبة، وأدى صن داونز تدريبات على مدار 3 أيام فى القاهرة، فى الوقت الذى تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عن أزمة الغيابات التى تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلى معلقاً، "لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكننى سأضع خط. مناسبة لمواجهة الأهلى".

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ويواجه فريق صن داونز الأهلى بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، فى حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة فى الفخذ.

وأوضح مويسمانى أنه قد يعتمد على موتيجكا ماديشا لحل أزمة الظهير الأيمن وأوضح قائلا: " نيكولوس لوكهوبينى لن اعتمد عليه أمام الأهلى لأنه لا يزال شابًا ويفتقد إلى الخبرة المطلوبة لمثل هذه المباريات، فى الوقت الذ الذى لجأ موسيمانى للحرب النفسية من خلال التأكيد المبالغ فيه على قوة الأهلى بعدما أكد أنه لا يوجد فريق فى العالم حقق ما نجح فيه الأهلى هذا الموسم معلقاً :"الأهلى تفوق على برشلونة رقمياً بالتأكيد خماسية بريتوريا لن تتكرر".



جماهير الاهلي في المدرجات



جماهير الاهلي