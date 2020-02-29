شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وصن داونز بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار ملايين من جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص نحو استاد القاهرة الليلة، لمتابعة مباراة فريق الأهلى مع صن داونز فى بطولة أفريقيا، ونرصد فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بالمباراة:

ج: يلتقى الأهلى مع صن داونز مساء اليوم السبت 29 / 2 / 2020، وبالتحديد فى السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي ، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

يُدير مباراة الأهلى وصن داونز الكونغولى نجامبو ندالا.

تقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفا بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب من أجل مؤازرة اللاعبين.

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ج: السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استبعد من قائمة مباراة صن داونز كلاً من: حمدى فتحى وسعد الدين سمير ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وشريف إكرامى وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.