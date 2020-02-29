س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وصن داونز بدوري الأبطال الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار ملايين من جمهور الكرة المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه الخصوص نحو استاد القاهرة الليلة، لمتابعة مباراة فريق الأهلى مع صن داونز فى بطولة أفريقيا، ونرصد فى التقرير التالى عدة تساؤلات خاصة بالمباراة:س: ماذا عن ملعب وموعد مباراة الأهلى وصن داونز؟
ج: يلتقى الأهلى مع صن داونز مساء اليوم السبت 29 / 2 / 2020، وبالتحديد فى السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي ، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.س: ماذا عن حكم مباراة الأهلى وصن داونز الليلة؟
يُدير مباراة الأهلى وصن داونز الكونغولى نجامبو ندالا.س: ماذا عن عدد الجمهور المسموح له بدخول مباراة الأهلى وصن داونز؟
تقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفا بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب من أجل مؤازرة اللاعبين.س: ما هى قائمة الأهلى أمام صن داونز؟
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