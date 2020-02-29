شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الترجي التونسى يتظلم فى الكاف على قرار طرد بن رمضان أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نادى الترجى التونسي تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه.

وسقط الترجى التونسى أمام الزمالك مساء أمس، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

وقالت تقارير صحفية، إن الترجى يسعى لرفع العقوبة على محمد على بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التى استند إليها الحكم فى قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجى شمس الدين الذوادى هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب.

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وأفادت نفس التقارير بأن الحكم المغربى رضوان جيد أشهر جيد البطاقة الحمراء لـ رمضان، ظنا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجى لم يكن موجوداً فى اللقطة.

سجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

نجح الفارس الأبيض فى تكرار الفوز على العملاق التونسى بنفس النتيجة قبل أسبوعين، بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقى الذى أقيم فى الدوحة بقطر.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين الجمعة المقبل على ملعب "رادس"، معقل فريق الترجى التونسى.