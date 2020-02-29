شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مجدى شرف وكيل نادى الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم، السبت، مجدى شرف وكيل نادى الزمالك الأسبق وأحد رموزه، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر فى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وحرصت إدارة الزمالك سريعاً على نعى الراحل، ونشر الموقع الرسمى لقلعة ميت عقبة نعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس وجميع العاملين بالنادي لرحيل "شرف" وسط مشاعر من الحزن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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كما حرص رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، على نعى الرحل عبر حسابه على "فيس بوك" قائلاً، "توفى الى رحمه الله القطب الزملكاوى الكبير والد كل الزملكاوية المستشار مجدى بك شرف وكيل شرف نادى الزمالك .. اللهم اغفر له وارحمه" كما قال أبو رجيلة، إن صلاة الجنازة على الراحل ستقام بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك إطلاق أسماء رموز القلعة البيضاء على بعض إنشاءات النادى فى 2014 التى كان من بينهم جلال معوض، وفهمى عمر والمستشار مجدى شرف على الثلاث قاعات أسفل حمام السباحة، التى تم تجديدها مؤخراً.