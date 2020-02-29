شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسلم لجنة الاستئناف "سيديهات" السوبر قبل نظر تظلم كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، قبل نظر التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم.

وأحال مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تظلم النادى الأهلى ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بينما أحالوا التظلم على باقى القرارات مثل عقوبة ياسر إبراهيم وأجاى إلى لجنة الانضباط.

وجاء قرار اتحاد الكرة بإحالة تظلم الأهلى على عقوبة كهربا إلى لجنة الاستئناف بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم، لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن النادى الأهلى نفذ عقوبات لجنة الانضباط رغم بيانه الرسمى بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

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وفسر مسئولو الجبلاية حديثهم بأن الأهلى استبعد اللاعبين الموقوفين من جانب لجنة الانضباط من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك، وهم كهربا وياسر إبراهيم وأجاى، بعدما تأكدوا من أن اللجنة اتخذت العقوبات بناءً على شريط المباراة الأصلى والسيديهات الخاصة بهيئة أبو ظبى للإعلام وكاميرات تقنية الفيديو وعددها 16 كاميرا .

وأكد مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية قانونية بنسبة 100%، وأنه لا يشترط عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية قبل اعتمادها.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن ما يقال حول بطلان لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية غير صحيح على الإطلاق، مشددين على أن اللائحة الوحيدة التى يجب الرجوع فيها للجمعية العمومية هى لائحة النظام الأساسى.

وتابع مسئولو الجبلاية، أن لائحة لجنة الانضباط تم نشرها على الموقع الرسمى لاتحاد الكرة يوم 20 سبتمبر الماضى أى قبل انطلاق الدورى العام بيوم واحد، كما تم تسليمها لمسئولى الأهلى بمجرد طلبها.