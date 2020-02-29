شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات برنامج علاج رمضان صبحى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُشرف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالجهاز الفنى للأهلى، على برنامج خاص يخضع له رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للارتباطات المقبلة، محلياً وأفريقياً، ويتدرب اللاعب برفقة أخصائى العلاج الطبيعى منذ أيام وواصل هذا البرنامج صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وارتفعت أسهم رمضان صبحى فى السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 7 مارس المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وفقاً للمناقشة التى تمت خلال الساعات الماضية بين فايلر وبين الجهاز الطبى حول إصابة اللاعب والتى تم خلالها الاتفاق على أن رمضان سيغيب عن مباراة الذهاب اليوم السبت، بإستاد القاهرة.

الجهاز الطبى للأهلى قرر حقن رمضان صبحى بـ"حقنة" مُسكنة للآلام للقضاء على الالتهابات التى يعانى منها اللاعب فى منشأ العضلة الخلفية، والتى جعلت الجهاز الفنى للفريق يستبعده من مباراة صن داونز الليلة، ومن المقرر "حقن" رمضان صبحى خلال الساعات المقبلة حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.

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وتعرض رمضان صبحى لإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية يوم 17 ديسمبر الماضى فى أحد تدريبات ألفريق وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافى من الإصابة، وتم وضع برنامج خاص له للتعافى تماماً من إصابة الخلفية.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحى عانى من التهابات بين منشأ العضلة الضامة، الأمر الذى تسبب فى تأخر عودته للملاعب، ويخشى الجهاز الفنى من تجدد الإصابة حال مشاركته فى المباريات، مؤكداً أن اللاعب لا يعانى من إصابة قوية ولن يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة كما تردد مؤخراً.

وأكد المصدر أن الجهاز ألفنى للفريق فضّل استبعاد رمضان صبحى من مباراة صن داونز السبت بسبب هذه الالتهابات التى ستختفى فى غضون الساعات المقبلة حسب تقدير الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود وسيتم تجهيزه واصطحابه فى رحلة جنوب أفريقيا.