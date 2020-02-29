شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا فى الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من مواجهة صن داونز، المقرر إقامتها اليوم السبت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك ليس لأسباب فنية فقط ولكن صدر ضد اللاعب قرار بإيقاف من إدارة النادى بالتنسيق مع الجهاز الفنى بعد أحداث مباراة السوبر ومشاركة اللاعب الواضحة فى اشتعال الأحداث بين اللاعبين.

كشفت مصادر أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى هو كلمة السر فى إيقاف كهربا إعلاءً لمبادى وقيم الأهلى، الذى لم ينتظر عقوبات لجنة الانضباط وقام بإيقاف اللاعب داخلياً.

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واستبعد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة ضيفه صن دوانز الجنوب أفريقى وهم كل من حمدى فتحى وسعد الدين سمير ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وشريف إكرامى وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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وأحالت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تظلم النادى الأهلى ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر إلى لجنة الإستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بينما أحال التظلم على باقى القرارات مثل عقوبة ياسر إبراهيم وأجاى إلى لجنة الانضباط.

فيما قرر اتحاد الكرة بإحالة تظلم الأهلى على عقوبة كهربا، إلى لجنة الاستئناف بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن النادى الأهلى نفذ عقوبات لجنة الانضباط، رغم بيانه الرسمي، بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وفسر مسئولو الجبلاية حديثهم بأن الأهلى استبعد اللاعبين الموقوفين من جانب لجنة الانضباط من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك، وهم كهربا وياسر ابراهيم وأجاى، بعدما تأكدوا من أن اللجنة اتخذت العقوبات بناء على شريط المباراة الأصلى والسيديهات الخاصة بهيئة أبو ظبى للإعلام وكاميرات تقنية الفيديو وعددها 16 كاميرا .