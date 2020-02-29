ميدو: صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي الأسبق أن مواطنه محمد صلاح نجم فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين قدم من الثبات والتركيز ما لم يقدمه لاعب مصري من قبل.

وأضاف ميدو في حوار مع شبكة CNN أن طريقة الألماني يورجن المدير الفني لفريق ليفربول جعلت صلاح أقرب إلى مرمى المنافسين، وهو ما زاد من معدلاته التهديفية مؤخرًا.

وتحدث ميدو حول التحول المبهر في أرقام صلاح الهجومية قائلًا: "عندما جاء صلاح من روما، كان جناحًا صريحًا، لم يكن يسجل الكثير من الأهداف كما يفعل الآن، كلوب تعامل معه بمهارة شديدة."

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وأكمل النجم المصري السابق: "دفع به إلى الأمام قليلًا كمهاجم ثان، وهو ما جعله أقرب إلى المرمى، بتلك السرعة والإمكانيات الكبيرة، أصبح يسجل أهدافًا أكثر، وفي رأيي يعود الفضل في ذلك إلى كلوب."

وأجاب ميدو على سؤال حول ما إذا كان محمد صلاح أفضل لاعب مصري في تاريخ قائلًا: "نعم، هو الأفضل" وأكمل: "امتلكنا في مصر العديد من اللاعبين المميزين، لكن أن تلعب في أفضل المستويات لسنوات عديدة بذلك التركيز، وأن تقدم أفضل مستويات أسبوعًا بعد الآخر، لا أعتقد أن لاعبًا مصريًا فعل هذا من قبل."

وانتقل صلاح إلى صفوف ليفربول قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية عام 2017، مقابل 42 مليون يورو، وتألق بشكل مبهر منذ ذلك الحين، حيث تُوج بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عام 2018.