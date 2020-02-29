محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وفاة المحترف المصري في صفوف نادي مريخ الفاشر، محمد العيسوي المصري صباح اليوم السبت.
وأفادت تقارير صحفية سوادنية أن اللاعب المصري محمد العيسوى تُوفي اليوم السبت بعدما قفز من الطابق الرابع لفندق إقامته مع فريقه.
وحسب التقارير الصحفية فأن العيسوى كان ضمن بعثة فريقه في أحد الفنادق قبل أن تشتعل به النيران وتُصيب 5 لاعبين قبل أن يقفز اللاعب المصري من الطابق الرابع.
التقارير الصحفية ذاتها أشارت إلى أن الحريق نشبّ صباح اليوم؛ حيث تُوفيّ ٣ أشخاص وأُصيب آخرين إثر الحريق الذي شب نتيجة حدوث ماس كهربائي.
وكان من المقرر أن يلتقي فريق مريخ فاشر نظيره المريخ العاصمي يوم غد الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لاعب مصري محترف بالدوري السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.