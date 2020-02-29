وفاة لاعب مصري محترف بالدوري السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وفاة المحترف المصري في صفوف نادي مريخ الفاشر، محمد العيسوي المصري صباح اليوم السبت.

وأفادت تقارير صحفية سوادنية أن اللاعب المصري محمد العيسوى تُوفي اليوم السبت بعدما قفز من الطابق الرابع لفندق إقامته مع فريقه.

Advertisements

وحسب التقارير الصحفية فأن العيسوى كان ضمن بعثة فريقه في أحد الفنادق قبل أن تشتعل به النيران وتُصيب 5 لاعبين قبل أن يقفز اللاعب المصري من الطابق الرابع.

التقارير الصحفية ذاتها أشارت إلى أن الحريق نشبّ صباح اليوم؛ حيث تُوفيّ ٣ أشخاص وأُصيب آخرين إثر الحريق الذي شب نتيجة حدوث ماس كهربائي.

وكان من المقرر أن يلتقي فريق مريخ فاشر نظيره المريخ العاصمي يوم غد الأحد.