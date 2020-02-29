صنداونز يكشف قائمة إصاباته قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي صنداونز الجنوب أفريقي، عن قائمة لاعبيه المصابين قبل ساعات من مواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لصنداونز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة تضم 5 لاعبين يعانون من الإصابة قبل مباراة الأهلي.

وضمت قائمة المصابين لصنداونز كلاً من ثابيلو مورينا الذي يُعاني من إصابة في الكاحل، وماوريسيو أفونسو مهاجم الفريق الأوروجوياني الذي يُعاني هو الآخر من إصابة في الكاحل.

Advertisements

وشهدت قائمة المصابين للفريق الجنوب أفريقي تواجد أنيلي نجكونجكا الظهير الأيمن للفريق بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، بالإضافة إلى أوبا مانيسا المصاب بقطع في وتر أكيلس منذ أكتوبر الماضي، وأيضاً اللاعب كاليتسو ماكجاولا الجناح الأيسر للفريق والذي يُعاني من إصابة في أوتار الركبة.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، مباراة الأهلي وصنداونز في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة العودة بين الفريقين تقام في جنوب أفريقيا، في الـ7 من الشهر الجاري.