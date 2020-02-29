"قناة مجانية".. كيف تتابع مباراة الأهلي وصنداونز بأبطال أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء اليوم السبت، مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي. وتأتي المباراة ضمن ذهاب دور ربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا. Advertisements ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "تايم سبورتس" التردد الأرضي، بجانب قناة "Bein Sports HD1". ويتواجد الإعلامي كريم خطاب مقدما للاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة "تايم سبورتس" التردد الأرضي، وطاقم التحليل طه إسماعيل ووليد صلاح الدين، ويُعلق على المباراة مؤمن حسن. ويقود الاستوديو التحليلي بقناة "بي إن سبورتس" الإعلامي أحمد فؤاد، ويتواجد معه قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وائل جمعة محللاً ومعه التونسي الشهير نبيل معلول.

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