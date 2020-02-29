سبب تحول فبراير الأسود إلى الأبيض أمام جماهير الزمالك

تحول شهر فبراير بشكل كبير بالنسبة لجماهير الزمالك الموسم الحالي بعد تحقيق الفوز أمس الجمعة على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هد،ف في المباراة التي جمعت بينهم على أستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحول فبراير "2020" إلى فبراير الأبيض في ظل العديد من الإنتصارات وتحقيق بطولتين، بعد تلقى الفريق العديد من الهزائم الموسم الماضي "2019" في الشهر ذاته.

وتستعرض لكم "بوابة الوفد" نتائج الزمالك في فبراير 2019 وفبراير 2020 .

وخاض الزمالك في فبراير الماضي 6 مباريات تلقي الهزيمة في واحدة، وحقق الفوز في إثنين وتعادل في ثلاثة مباريات.

وكانت نتائج أصحاب القلعة البيضاء في فبراير الماضي 2019 كالتالي..

تلقى الزمالك الهزيمة من جورماهيا الكيني خارج أرضة في 3 فبراير بأربعة أهداف

مقابل هدفين في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على النجوم يوم 9 فبراير في بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد.

وفي 13 فبراير تعادل الزمالك مع نصر حسين داي الجزائري خارج الديار بهدف لكل منهما في الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الفوز على إنبي في الدوري الممتاز يوم 17 فبراير بهدفين مقابل هدف.

وجاء يوم 20 فبراير ليتعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكلًا منهما في الدوري الممتاز.

وأختتم الزمالك الشهر بالتعادل مع بترو أتلتيكو الإنجولي بهدف لكلًا منهما في 24 فبراير بالكونفدرالية.

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في حين خاض الزمالك في فبراير الجاري 2020 سبعة مباريات حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في إثنين

وجاءت نتائج الزمالك 2020 كالتالي..

وتلقى الهزيمة في واحدة.

وتعادل الزمالك سلبيًا بدون أهداف مع فريق أول أغسطس الإنجولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في واحد فبراير.

في تاريخ 5 فبراير حقق الفوز علي حرس الحدود بهدفين دون رد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

بينما في 9 فبراير حقق الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي 14 فبراير توج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي تاريخ 20 فبراير توج بالسوبر المصري على حساب الأهلي بعدما أنتهت المباراة بالتعادل السلبي وأحتكمت إلى ركالات الترجيح.

وأنسحب الزمالك في 25 فبراير أمام الأهلي المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز ليحتسب إتحاد الكرة النتيجة لصالح الأهلي بهدفين دون رد.

بينما أختتم الشهر في 28 فبراير وحقق الزمالك الفوز على الترجي التونسي في بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري إأبطال أفريقيا.

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