يلا شوت plus مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر كورة لايف كورة جول رابط ماتش الأهلي جودة متعددة

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن عدد لاعبيه المصابين، قبل مواجهة الأهلي، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الأهلي و صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت في السادسة مساءً، على إستاد القاهرة الدولي.

وأصدر صن داونز الجنوب إفريقي بيانًا رسميًا نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشان

اللاعبين المصابين، وحالة كل لاعب وتشخيص إصابته، ولم يحدد النادي المدة التي يستغرقها في التعافي.

وضمت قائمة مصابي صن دوانز 5 لاعبين، جاءت على النجو التالي:

ثابيلو مورينا المصاب بكسر في الكاحل.

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ماوريسيو أفونسو الذي تعرض لإصابة في لقاء الوداد بدور المجموعات، بالتواء في الكاحل.

أنيلي نغكونغكا لا يزال يشكو

من مشاكل في عضلات الفخذ.

أوبا مانيسا المصاب بقطع في وتر أكيلس منذ أكتوبر الماضي، وحتى الآن لم يتعاف بعد ويخضع لبرنامج تأهيلي.

الشاب ماجلوا المصاب بالتهابات في أوتار الركبة، أبعدته عن المشاركة مع الفريق.



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