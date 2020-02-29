شاهد.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة صن داونز

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عدة نصائح للاعبي الأهلي، قبل المباراة التي تجمعهم اليوم السبت بفريق صن داونز الجنوب افريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الجواد عبر حسابه الشخصي

على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " تركيز دفاعي لغاية اخر دقيقة، عدم التسرع واستغلال أنصاف الفرص، اللعب بشراسة واستغلال ضغط الجمهور، الجنب الشمال عند صن داونز والعرضيات والكرات الثابتة من اهم أسلحتهم، وليد وفتحي مهمين قوي فى ماتش زي ده، بالتوفيق للشياطن الحمر".

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم على ستاد السلام، قبل مباراة الإياب يوم السبت المقبل في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.