مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت | كورة اون لاين لايف

أصدر نادي صن داونز الجنوب إفريقي بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشان اللاعبين المصابين قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم.
الأهلي يواجه صن داونز في السادسة من مساء اليوم السبت، ضمن ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
النادي أعلن عن اللاعبين المصابين، وحالة كل لاعب وتشخيص إصابته، دونتحديد المدة التي يستغرقها في التعافي.
الأول كان ثابيلو مورينا المصاب بكسر في الكاحل، بالإضافة لـ ماوريسيو أفونسو الذي تعرض لإصابة في لقاء الوداد بدور المجموعات، بالتواء في الكاحل.
بينما أنيلي نغكونغكا لا يزال يشكو من مشاكل في عضلات الفخذ، بالإضافة لـ أوبا مانيسا المصاب بقطع في وترأكيلس منذ أكتوبر الماضي، وحتى الآن لم يتعاف بعد ويخضع لبرنامج تأهيلي.
وأخيرًا، اللاعب الشاب ماجلوا المصاب بالتهابات في أوتار الركبة، والتي أبعدته عن المشاركة مؤخرًا مع الفريق، لكنه لا يعتبر من اللاعبين الأساسيين.
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