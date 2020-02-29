مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر رابط سريع

يخوض فريق الأهلى مواجهة مهمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى السادسة مساءً، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وتقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة

السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، حيث قرر المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.

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ويحرص محمود الخطيب على حضور التدريبات الأخيرة بشكل قوى لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وقرر الخطيب رئاسة بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، حيث تطير

البعثة الأهلاوية إلى جوهانسبرج فى الحادية عشرة مساء غد، الأحد، لخوض المباراة المرتقبة.

واستبعد رينيه فايلر 8 لاعبين من القائمة وهم كل من: حمدى فتحى وسعد الدين سمير ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وشريف إكرامى وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

وعُقد عصر أمس الاجتماع الفنى للمباراة بمقر النادى بالجزيرة، وشهد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء فى عمليات الإحماء، تقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.



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