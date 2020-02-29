يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة الأهلي وصن داونز yalla shoot | مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز جودة عالية بين سبورت

كان سببًا في الهزيمة الأكبر للأهلي في تاريخه إفريقيًا، بخماسية نظيفة في أبريل 2019، ولكن مع ذلك، عليه الحذر واحترام بطل مصر قبل المواجهة المرتقبة.

هكذا كتب موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي، في تقريره عن مواجهة الأهلي أمام صن داونز، في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه صن داونز يوم 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يحل ضيفًا على الفريق الأصفر إيابًا يوم 7 مارس المقبل.

مهمة ثأرية للنادي الأهلي بعد أن خسر بخماسية مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنفس الدور الموسم الماضي.

وجاء في التقرير الجنوب إفريقي ما

يلي:منذ أن خلف رينيه فايلر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بدا بطل الدوري المصري لا يقهر، نظرًا لما يمتلكه من لاعبين رائعين.



علي معلول وآليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وجونيور أجاي، فإن نادي القرن الإفريقي يرحب بصن داونز في القاهرة بسجل مثالي في الدوري.

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بعد 16 مباراة لعبها هذا الموسم، استطاع أن يقود الأهلي رينيه فايلر لـ16 انتصارًا وسجل 46 هدفًا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط، وفاز على جميع الفرق في الدوري المصري.

في هذه الأثناء، فاز صن داونز بـ12 مباراة من أصل 20 وسجل

29 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

الهزيمة التي تلقاها الأهلي أمام صن داونز الموسم الماضي، كانت أسوأ ما يمر به النادي مؤخرًا، وربما شوهت سمعته أيضًا، والتي لا تشوبها شائبة، للنادي الذي يعتبر من أكثر الأندية تميزًا في العالم.

يجب على موسيماني أن ينظر للأهلي بأنه ليس مثل الذي واجهه العام الماضي، ومن الصعب أن يتكرر ما حدث في بريتوريا في مباراة السبت على استاد القاهرة الدولي.

أبطال الدوري المصري 41 مرة يستعدون للمباراة، من أجل استعادة مستواهم ووضع أنفسهم مرة أخرى على قمة الكرة الإفريقية.



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لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)