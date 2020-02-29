شاهد.. جماهير الأهلي تساند الفريق قبل موقعة صن داونز

طالب جمهور الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالفوز على صن داونز في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هاشتاج "أفريقيا يا أهلي " في صدارة موقع التواصل الاجتماعي العالمي "تويتر" وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج

وقال الكابيتانو :"لو كل الدنيا ضده هفضل أحبه بجنون، يوم نصره ليا عيد عمري ما هكون بعيد، ويوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد".

قبل لقاء اليوم .

بينما قال عمدة الأهلوية: "العب برجولة موت عالكورة ..أفريقيا للكبار وأنتا الأسطورة".

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ونشر ابن الثالثة شمال قائلًا: "نثق بكم فكونوا على قدر ثقتنا واجعلوها ليلة حمراء لا تنسي يارب النصر".

وقال كشك : "أنت الجميل اللي لايق عليه الغرام.. وأنت اللي عمري ما خلصت فيه الكلام".

وقال بيبرس: "إحنا الأهلى لا تكتيك ولا فنيات ولا أى حاجة مطلوبة من اللاعيبة إلا أنها تعى تماما الجملة دى. ماتش ١١ راجل مش ١١ لاعبا إحنا الأهلى اللى الكل يخاف منه ما يخافش من حد. إحنا ايه؟؟".