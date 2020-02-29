بث مباشر| مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تُقام اليوم السبت 29–2–2020، مباراتان تمثلان أهمية كبيرة للجماهير في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم ضمن مباريات البطولة القارية على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعي الأهلي للثأر في مباراة اليوم من نظيره صن داونز بعد الهزيمة بخماسية في مواجهة الموسم الماضي.

بينما يصطدم فريق النجم الساحلي بمستضيفه الوداد المغربي، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتولى كارلوس جاريدو الإدارة الفنية للوداد المغربي خلفاً لسباستيان ديسابر بعد رحيل الأخير عن قيادة النجم الساحلي في الفترة الماضية.

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مواعيد والقنوات الناقلة ومعلقي مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

تُقام مباراة الأهلي وصن داونز، في السادسة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تُذاع مباراة الأهلي وصن داونز، عبر قناة beIN Sports HD 1، وتايم سبورتس الأرضية.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي وصن داونز.



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