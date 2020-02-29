لجنة التظلمات تتسلم سيديهات أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك

تسلَّمت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سيديهات أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك من اتحاد الكرة. من اتحاد الكرة. وحرص مسئولو اتحاد الكرة على تسليم السيديهات الخاصة بالأحداث للجنة من أجل مشاهدة ما حدث قبل نظر تظلم الأهلي ضد عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر. الخاصة بالأحداث للجنة من أجل مشاهدة ما حدث قبل نظر تظلم الأهلي ضد عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر.

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