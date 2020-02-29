بعد انتهاء منافسات السباحة .. مايلز يتصدر منافسات كأس العالم للخماسي ‏الحديث

انتهت منذ قليل منافسات السباحة في نهائي بطولة كأس العالم للمنافسات ‏الخماسي الحديث ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع ‏الخامس حتي الأول من مارس المقبل .‏

وأسفرت النتائج النهائية ، عن تصدر الإنجليزي مايلز بيلاجر بعد أن حصد 314 ‏نقطة بزمن قدره 1:58 :40 ثانية ، فيما جاء المجري بينس كاردوس في المركز ‏الثاني برصيد 305 نقطة في زمن قدره 2:02:77 ثانية ، فيما حل الياباني في ‏المركز الثالث جون وونغ تاي برصيد 305 نقطة 2:02:93 ثانية .‏

بينما احتل البطل المصري الأوليمبي أحمد أسامة الجندي المركزي الخامس ‏برصيد 302 نقطة

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، بزمن قدره 2:04:22 ثانية .‏

ومن المنتظر أن تنطلق منافسات السلاح بعد قليل ‏

‏ فيما يشهد مراسم التتويج بالميداليات كل من الألماني كلاوس شورمان رئيس ‏الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وشاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى و ‏شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وهاشم يس ‏المدير التنفيذي للاتحاد ، وآيه المدني عضو لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي والبطلة ‏المصرية وشريف أبو حمر رجل الأعمال .‏

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين

، ‏النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، ‏الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، ‏أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، ‏مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ‏، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد ‏المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى ‏طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان ‏رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى