بعد انتهاء منافسات السباحة .. مايلز يتصدر منافسات كأس العالم للخماسي ‏الحديث

انتهت منذ قليل منافسات السباحة في نهائي بطولة كأس العالم للمنافسات الخماسي الحديث ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس حتي الأول من مارس المقبل .
وأسفرت النتائج النهائية ، عن تصدر الإنجليزي مايلز بيلاجر بعد أن حصد 314 نقطة بزمن قدره 1:58 :40 ثانية ، فيما جاء المجري بينس كاردوس في المركز الثاني برصيد 305 نقطة في زمن قدره 2:02:77 ثانية ، فيما حل الياباني في المركز الثالث جون وونغ تاي برصيد 305 نقطة 2:02:93 ثانية .
بينما احتل البطل المصري الأوليمبي أحمد أسامة الجندي المركزي الخامس برصيد 302 نقطة
ومن المنتظر أن تنطلق منافسات السلاح بعد قليل
فيما يشهد مراسم التتويج بالميداليات كل من الألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وشاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى و شريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد ، وآيه المدني عضو لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي والبطلة المصرية وشريف أبو حمر رجل الأعمال .
الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى
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