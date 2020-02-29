رياضة | عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فريق إيطالي يعلن إصابة 3 من نجومه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعيش الكرة الإيطالية أسوء فتراتها خلال الآونة الأخيرة بعد تفشي فيروس كورونا اللعين في بلادهم، والتهديد بإيقاف النشاط الرياضي، خاصة بعد قرار الاتحاد الإيطالي تأجيل 5 مباريات من مواجهات غدا الأحد بالدوري ، وكان على رأسها مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان.

وأعلن نادي بيانيسي أحد أندية الدرجة الثالثة، عن تعرض ثلاثة لاعبية بين صفوفه بفيروس كورونا.

Advertisements

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشار النادي فى بيان له عن وجود 4 مصابين بفيروس كورونا، ثلاثة لاعبين ومسؤول في الفريق.

وكشفت التقاريرالصحفية أن أول لاعب تعرض للإصابة بدأ يعاني من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والصداع السبت الماضي، وتم وضع اللاعب الثاني في الحجر الصحي بمنزله رغم عدم ظهور أي أعراض، واللاعب الثالث يعاني من حمى طفيفة.

وأوضحت التقارير أن المصاب الرابع هو أحد مسئولي النادي و تأكدت إصابته بالفيروس، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى في سيينا، بعد معاناته من ليلة بلا نوم بسبب الحمى.