رياضة | عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان رسمي من صن داونز عن أزمته قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي عدد إصابات لاعبيه قبل مباراة الأهلي اليوم في ذهاب درو الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ذكر نادي صن داونز في بيانه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يمتلك 5 لاعبين مصابين وهم:

ثابيلو مورينا المصاب بكسر في الكاحل

ماوريسيو أفونسو الذي تعرض لإصابة في لقاء الوداد بدور المجموعات بالتواء في الكاحل

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أنيلي نجكونجكا لا يزال يشكو من مشاكل في عضلات الفخذ

أوبا مانيسا المصاب بقطع في وتر أكيلس منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن لم يتعاف بعد ويخضع لبرنامج تأهيلي.

الشاب ماجلوا المصاب بالتهابات في أوتار الركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق