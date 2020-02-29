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رياضة | زيدان يعترف بأزمة ريال مدريد ويزيد الجدل حول مستقبله

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعترف بأزمة ويزيد الجدل حول مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن جاهزية الملكي لمباراة في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة 26 من

 

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الكلاسيكو: "نمر بفترة حرجة وعلينا أن نكون إيجابيين.. أعرف أن الجماهير غاضبة على مستوى لكن علينا أن نعترف بذلك ونقاتل من أجل التحسين".

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وعن مستقبله مع الملكي قال زيدان: "أنا لا أعرف عليك أن تسأل الآخرين.. ليونيل لاعب مهم لبرشلونة نعرف مدى أهميته إنه نجمهم نعلم ما يمكنهم فعله وما يتعين علينا القيام به".

 

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

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