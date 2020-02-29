رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيكي سيتين مدرب برشلونة عن قائمة فريقه المستدعاة لقمة الجولة السابعة والعشرين من الليجا أمام ريال مدريد مساء غد الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيرشتيجن - نيتو.

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خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – ألبا – لينجليت – أومتيتي - جونيور.

خط الوسط: فيدال – راكيتيتش - دي يونج – أرثور – بوسكيتس - كولادو.

الهجوم: ميسي – جريزمان – فاتي - مارتن برايثوايت.

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه ريال مدريد بفارق نقطتين.