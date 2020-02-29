اخبار الرياضه

رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كيكي سيتين مدرب برشلونة عن قائمة فريقه المستدعاة لقمة الجولة السابعة والعشرين من الليجا أمام مساء غد الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

 

وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا جاءت على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: تيرشتيجن - نيتو.

Advertisements

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – ألبا – لينجليت – أومتيتي - جونيور.

خط الوسط: فيدال – راكيتيتش - دي يونج – أرثور – بوسكيتس - كولادو.

الهجوم: – جريزمان – فاتي - مارتن برايثوايت.

 

ويعتلي برشلونة صدارة برصيد 55 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه ريال مدريد بفارق نقطتين.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا