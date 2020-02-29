رياضة | رسميا.. تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، منذ قليل، تأجيل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان المقرر إقامتها غدا الأحد وعدد من المباريات الأخرى بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقرر الاتحاد الإيطالي تأجيل 5 مباريات في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا شمال بلاد الطليان.

يذكر أن اللقاءات التي تأجلت هي يوفنتوس إنتر، ميلان جنوى، بارما سبال، ساسولو وبريشيا، وأودينيزي فيورنتينا، وتلعب في الثالث عشر من مايو المقبل.