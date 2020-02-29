رياضة | يوسف لـ"الخليج 365 الرياضي": لا لمشاركة "بادجي" أساسيا ضد صن داونز وهذه نصائحي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف لـ"الخليج 365 الرياضي": لا لمشاركة "بادجي" أساسيا ضد صن داونز وهذه نصائحي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عدة نصائج إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة الليلة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي بضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "النصيحة الأولى على لاعبي الأهلي ألا يتسرعوا في المباراة ولا يستعجلوا المكسب أو إحراز الهدف، لأن ذلك سيسبب في توترهم ولا بد عليهم من الاتسام بالصبر".

وأضاف: "النصيحة الثانية.. التأمين الدفاعي والحرص من خطورة وسرعات لاعبي صن داونز، فانفتاح الملعب سيؤثر بالسلب على الأهلي، وسيشكل خطورة على المرمى".

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وتابع: "النصيحة الثالثة.. عدم العصبية في الملعب والتي تشكل خطورة كبيرة عليهم، والدليل على ذلك خسارة الترجي بالأمس أمام الزمالك جاء نتيجة العصبية الزائدة من لاعبية".

وأشار :"المدير الفني لا يتحدث كثيرًا مع اللاعبين قبل المباراة بساعات قليلة، فالكلام انتهى منذ أمس".

وحول رأيه في الدفع بأليو بادجي كأساسي بمباراة اليوم قال: "لو أنا المدرب لن أدفع به في المباراة أساسيًا لو كان فايلر يرغب في الدفع به كان يتوجب عليه تحضيره جيدًا في مباريات الدوري المصري التي يحقق فيها الفوز بنتائج كبيرة".

وأتم حديثه :"أتمنى أن يكون التوفيق حليف الأهلي، وإن شاء الله نكسب".