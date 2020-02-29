رياضة | شباب مصر للسلاح أبطال إفريقيا باكتساح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب مصر للسلاح أبطال إفريقيا باكتساح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات البطولة الإفريقية للناشئين والشباب للسلاح تحت 20 عاما والتى أقيمت بمدينة كاب كوست فى غانا للفردى والمنتخبات والتى استمرت على مدار خمسة أيام .

وحصلت بعثة شباب مصر للسلاح على اللقب الإفريقى باكتساح منقطع النظير والتى ترأسها رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى الذى لا يكل ولا يمل من تحقيق الإنجازات للعبة على كافة المستويات .

وحصد النجوم الواعدون فى البطولة الإفريقية 45 ميدالية متنوعة هى 19 ذهبية و12 فضية و14 برونزية وذلك بفارق 31 ميدالية عن أقرب المنافسين وصاحب الترتيب الثانى المنتخب الجزائرى الذى حصل على 14 ميدالية متنوعة هى 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات فقط .

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أما أصحاب الأرض منتخب النجوم السوداء غانا فقد حل ثالثا برصيد 9 ميداليات منها فضيتان وسبع برونزيات ثم المنتخب التونسى رابعا 8 ميداليات منها فضيتان و6 برونزيات ومنتخب جنوب إفريقيا الخامس 3 ميداليات هى فضية وبرونزيتان .

وأكد أبطال مصر بذلك تربع الفراعنة على عرش السلاح الإفريقى بلا منازع على الاطلاق وأنهم يغردون منفردين فى سماء القارة السمراء باحثين مستقبلا عن التتويج فى المحافل العالمية للعبة.

وشهد اليوم الأخير تفوقا كبيرا فى منافسات الفرق بعد حصد أربع ذهبيات من إجمالى خمس فى مسابقات سلاح الشيش شباب وآنسات ومثلهما محمد حمزة ويوسف سناء ومحمد الشرقاوى ويوسف فودة ونهى هانى وجنى مصلح وسلمى هانى وملك ماهر تحت اشراف المدير الفنى ماهر حمزة والمدرب أحمد على .

كما حقق منتخبنا الذهب أيضا فى منافسات المبارزة شباب ومثل الفريق محمد أدم وإبراهيم رمضان ومحمد السيد والمدرب إسلام جمال وفى منافسات السيف شباب ومثله كل من مدحت معتز ومازن العربى وأدهم معتز وإياد معروف ويدربه جمال عبد اللطيف بينما حصل فريق الآنسات على الفضية لسلاح السيف ومثله كل من سارة شومان ولبنى وليد وجنى شريف وجنى مدحت .