رياضة | عبد الله السعيد: هدفنا لقب الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد: هدفنا لقب الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز بصعوبة مواجهة زاناكو عندما يحل الفريق ضيفا عصر الأحد، على بطل زامبيا في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح السعيد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، أن زاناكو فريق جيد وقوي للغاية ويمتلك خبرات كثيرة في إفريقيا بفضل مشاركات عديدة، مشيرا إلى أن لاعبي بيراميدز، يمتلكون كذلك خبرات كبيرة في القارة السمراء ستمكنهم من التعامل الجيد مع بطل زامبيا واللعب على تحقيق نتيجة مميزة تمنح بيراميدز أفضلية التأهل للدور نصف النهائي.

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وأكد قائد بيراميدز على أن لاعبي فريقه لديهم حافز وتصميم شديد لمواصلة مشوار كأس الكونفدرالية لنهايته والتتويج باللقب الغالي في النهاية، واللاعبون تعاهدوا على تقديم مباراة قوية أمام زاناكو، مشددا على أنه مطمئن بشدة لحالة لاعبي فريقه وقدرتهم على العبور من هذه المرحلة.

وأعرب السعيد، عن إعجابه الشديد بملعب هيثرو الذي ستقام عليه مباراة الأحد، وأنه لمن الرائع أن يتواجد ملعب بهذه الإمكانيات الرائعة في دولة أفريقية، بخلاف ما كان يراه سابقا في رحلاته الإفريقية، موضحا أن خبرات لاعبي بيراميدز كبيرة رغم أنها المشاركة الأولى للفريق في البطولة، وأنه تحدث اجتمع مع اللاعبين الكبار بالفريق وطالبهم بالتركيز وتحقيق الانتصار ومواصلة مشوار البطولة القارية الحافل بالانتصارات هذا الموسم.

وكشف نجم بيراميدز، عن أن الوضع مختلف تماما عند مواجهة زاناكو عن لقاءات دور المجموعات، لأنه يجب تحقيق نتيجة جيدة خارج الأرض تساعد على العبور للمرحلة التالية، مشددا على أن تحقيق الفوز في زامبيا لا يعني ضمان التأهل لأن هناك لقاء إياب بالقاهرة ويجب أن يكون التركيز كاملا طوال ١٨٠ دقيقة هي عمر مباراتي الذهاب والإياب.