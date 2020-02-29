رياضة | الجبلاية تحاكم "الغندور" بسبب السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تحاكم "الغندور" بسبب السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت أصداء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، تُلقي بظلالها داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وكانت لجنة الانضباط برئاسة سيد بنداري، أوقعت عقوبات تاريخية وحاسمة ضد لاعبي القطبين، حيث قررت إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم، وجونيور أجايي وياسر إبراهيم ثنائي الأحمر مباراتين، فيما قررت إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم، ومحمود شيكابالا 8 مباريات بجانب الغرامات المالية.

واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على خضوع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام للتحقيق خلال الساعات المقبلة، بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.

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ويأتي خضوع الغندور للتحقيق، بعدما رفض التواجد في ملعب مباراة محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، لمراقبة أحداث مباراة الأهلي والزمالك، بالبطولة المحلية.

وكان جمال الغندور رفض الالتزام بالذهاب للمباراة، رغم حجز تذاكر الطيران من السعودية للإمارات، حيث فضل التواجد في الرياض من أجل متابعة بطولة كأس العرب للمنتخبات للشباب المقامة حاليًا.

وحقق الزمالك، بطولة كأس السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، للمرة الرابعة في تاريخه.