رياضة | أحمد شوبير يكتب: المهزلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يكتب: المهزلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ما حدث يوم الاثنين الماضى 20 فبراير لايمكن وصفه إلا بلفظ المهزلة نعم مهزلة بكل المقاييس ولا يمكن لعاقل أبدا أن يسكت عنها فلا أحد يتصور أن فريقا فاز ببطولتين فى أسبوع واحد وتوج ملكا على القارة الإفريقية بفوزه ببطولة السوبر الإفريقى على البطل الترجى بنتيجة كبيرة وأداء رائع ثم وبعدها بأيام قليلة يفوز ببطولة السوبر المصرى على الفريق الذى لم يخسر نقطة واحدة فى بطولة الدورى العام وصاحب الأرقام القياسية هذا الموسم ثم يفاجئ الجميع بانسحاب هذا الفريق الذى تعيش جماهيره أفضل أسبوع لها منذ سنوات طويلة من مباراة فى بطولة الدورى العام كان يستطيع الفوز أو التعادل فيها وحتى لو كان قد خسر فلا مشكلة على الإطلاق خصوصا أن الجماهير تعلم تماما أن الفوز ببطولة الدورى العام أصبح أمرا صعبا وبالتالى لم تكن هناك أزمة حتى فى اللعب بفريق خليط بين الأساسيين والاحتياطيين، ولكن يبدو أننا سنظل دائما ندافع عن أخطاء البعض من سمعة واسم الكرة المصرية والتى تعيش أصعب لحظاتها سواء من الغضب الجماهيرى أو الانفلات الأخلاقى لعدد من اللاعبين فى الملعب وهو ما رأيناه جميعا فى مباراة السوبر والتى جمعت بين الفريقين وانتهت بمهزلة للأسف بين اللاعبين ومازال اتحاد الكرة يدفع ثمنها حتى الآن خصوصا مع الغضب الجماهيرى المتصاعد دائما ضد أى قرار يصدره اتحاد الكرة وعلى الرغم أن بعض المحاولات من العقلاء لاحتواء الأزمات دائما إلا أنه وفيما يبدو لم يعد لهذه المحاولات أى جدوى خصوصا أن هناك متربصين وآخرين مفرضون وأيضا هناك مشتاقون للقفز على المركب ووضع أيديهم على مقاليد الأمور من جديد داخل اتحاد الكرة حيث إن مصالحهم قد تعرضت للخطر فى الفترة السابقة صحيح أن رجالهم مازالوا يتمتعون بالقوة داخل المبنى وأنهم مسيطرون تماما على معظم الأمور هناك إلا أن بريق الكرسى وحب الظهور والسيطرة والتملك بالتأكيد مازالت تعيش فى أذهانهم وبالتالى لن يهدأ لهم بال حتى يعودوا من جديد إلى مناصبهم ليزيدوا من الفساد وأيضا من الاحتقان داخل الشارع الكروى أعود لأصل المقال وهو مهزلة الكرة المصرية لمرتين فى أسبوع واحد الأول بالانفلات الأخلاقى فى أبوظبى والثانى بالانسحاب اللا أخلاقى فى استاد القاهرة وردود فعل الشارع المصرى أجمع دون استثناء على هذا التصرف والذى أضر بشدة بسمعة الرياضة المصرية والتى تحاول إعادة الريادى خصوصا مع بعض النجاحات فى بعض اللعبات وعلى رأسها كرة اليد ثم الاستعداد للدورة الأولمبية والتى ستقام بعد أشهر قليلة فى طوكيو وبناء عليها ستكون هناك متغيرات عديدة فى الساحة الرياضية المصرية خصوصا أن عددا من الاتحادات وعلى رأسها اتحاد رفع الأثقال سيغيب عن هذه البطولة بسبب فضيحة المنشطات وكنا نعقد العزم على أكثر من ميدالية فى هذه اللعبة.. أخيرا أتمنى أن تكون القرارات التى سيصدرها اتحاد الكرة هى البداية الحقيقية لإعادة الاحترام والانضباط إلى المسيرة الكروية مرة أخرى وأتمنى أن يكون الإعلام الرياضى عند حسن الظن به فى الفترة القادمة وأن نتمكن جميعا من إيقاف هذه المهزلة التى أساءت لمصر كلها وليس لفريق أو شخص فقط.